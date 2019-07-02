2019-07-02T13:23:07+03:00
Общество

Мусор, костры и «лексусы»: Алиханов назвал вакханалией ситуацию на калининградских пляжах

Виктор Сергеев
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Ситуация на калининградских пляжах периодически напоминают вакханалию. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе оперативного совещания в правительстве во вторник, 2 июля.

Главу региона возмутила ситуация с выездом автомобилей на пляж и горы мусора на побережье. По его словам, речь идет о пляжах в Куликово, Сокольниках и Мечниково.

- Мусор оставляют, костры жгут. На «лексусах» с номерами «три девятки» выезжают»…, - возмутился губернатор.

Алиханов призвал ГИБДД наказывать водителей, которые выезжают на пляж на автомобилях. А также более ответственно вести себя на отдыхе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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