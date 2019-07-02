В Правдинске водитель «Хендая» сбил женщину, которая вышла на дорогу

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-02T13:28:25+03:00

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В Правдинском районе под колеса автомобиля попала 59-летняя женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД,

ДТП произошло на улице Калининградской в поселке Ровное. Там водитель «Хендая» не смог предотвратить наезд на пенсионерку, которая вышла на дорогу прямо перед машиной.

В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU