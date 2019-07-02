В Правдинске водитель «Хендая» сбил женщину, которая вышла на дорогу
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Правдинском районе под колеса автомобиля попала 59-летняя женщина. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД,
ДТП произошло на улице Калининградской в поселке Ровное. Там водитель «Хендая» не смог предотвратить наезд на пенсионерку, которая вышла на дорогу прямо перед машиной.
В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU