Калининградец сообщил в полицию об избиении, чтобы не идти на работу
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Гурьевске осудили местного жителя за ложный донос о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Летом прошлого года мужчина решил прогулять работу. Он позвонил фельдшеру предприятия и сообщил, что его избили и забрали все вещи. «Пострадавший» также попросил врача вызвать сотрудников полиции. Позже он написал заявление о совершенном преступлении.
Полицейские провели проверку и установили, что никакого нападения не было. На мужчину завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».
Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU