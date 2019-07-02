Калининградец сообщил в полицию об избиении, чтобы не идти на работу

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-02T13:37:21+03:00

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В Гурьевске осудили местного жителя за ложный донос о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Летом прошлого года мужчина решил прогулять работу. Он позвонил фельдшеру предприятия и сообщил, что его избили и забрали все вещи. «Пострадавший» также попросил врача вызвать сотрудников полиции. Позже он написал заявление о совершенном преступлении.

Полицейские провели проверку и установили, что никакого нападения не было. На мужчину завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU