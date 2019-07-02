Калининградская «Балтика» арендовала нападающего «молодежки» ЦСКА

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-02T13:53:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградская «Балтика» договорилась об аренде нападающего молодежного состава ЦСКА Виталия Жиронкина. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев. Жиронкин будет выступать за «Балтику» до окончания сезона-2019/2020.

По итогам прошедшего сезона Виталий был признан лучшим игроком молодежки армейцев. 19-летний форвард забил 14 мячей и отдал 8 голевых передач в 21 игре, войдя в пятерку лучших бомбардиров турнира дублеров РПЛ.

Также в копилке у Виталия 11 матчей, 5 голов и 2 голевые передачи в юношеской Лиге УЕФА, а также 14 матчей (4 гола) за различные юношеские сборные России (U17, U18, U19).

ИСТОЧНИК KP.RU