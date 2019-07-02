Мэрия: Оплатить проезд банковской картой можно в автобусе №26

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-02T14:18:00+03:00

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В Калининграде оплатить проезд банковской картой уже можно в автобусе №26. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

- Всем перевозчикам оборудование поставлено. Сейчас они его регистрируют в налоговой и до 15 июля платить безналом можно будет во всём городском транспорте, - заявили в администрации.

Также сообщается, что через несколько дней в Калининград придёт и первая партия - 2500 штук транспортных карт «Волна Балтики».

- Посмотрим на то, как они работают, если без сбоев, то сразу закажем следующую, - добавили в администрации Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU