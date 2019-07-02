2019-07-02T14:40:24+03:00
Общество

За два года свыше 160 тысяч жителей Калининградской области смогут подключиться к природному газу

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В ближайшие два года свыше 160 тысяч жителей Калининградской области смогут подключиться к природному газу. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз в ходе оперативного совещания в региональном правительстве во вторник, 2 июня.

В Гусеве в 2019-20 годах запланировано строительство распределительных газопроводов низкого давления и газовых вводов к жилым домам. Сейчас уже построено более километра газопроводов высокого давления по ул. Лесной. К природному газу будет подключено 11 077 домовладений, в которых проживает почти 31 тысяча человек.

В Краснознаменском городском округе. запланировано строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов низкого давления и вводов для газоснабжения жилых домов в посёлках Полянское, Боброво, Абрамово, Садовое, Алексеевка, Тимофеево, Ливенское и Неманское. Это позволит подключить к природному газу 598 домовладений.

В Правдинском городском округе построят газопроводы высокого и низкого давления для обеспечения развития инфраструктуры промышленных предприятий в поселках Железнодорожный и Новостроево. Этот позволит подключить к газу 1 290 домовладений в которых проживают 9 454 человек.

В Нестерове планируется построить газопровод высокого давления с установкой ШРП и газопровод низкого давления. После проведения работ природным газом смогут воспользоваться более 4 200 жителей.

В Черняховском городском округе в настоящее время строятся распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам. Пуск газа к более чем 3 600 тыс. домовладений планируется осуществить до конца 2019 года. До 2021 года в муниципалитете к газу будет подключено еще 14 489 домовладений, где проживает более 33 тыс. человек.

В Советске планируется построить 7,5 км газопроводов, к природному газу будет подключено 2 987 домовладений в которых проживают 35 490 человек.

В Гурьевском городском округе к природному газу будет подключено 8 295 домовладений (50 167 человек), в Озерском округе – более 3 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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