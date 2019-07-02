На фестивале «Балтийские дебюты-2019» покажут новые российские мультфильмы

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-02T14:55:50+03:00

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Новинки российской мультипликации будет представлены на фестивале «Балтийские дебюты» в этом году. Как сообщает пресс-служба областного правительства, показывать анимацию будут по утрам ежедневно с 7 по 12 июля в «Янтарь-холле» в Светлогорске.

Зрители увидят около 40 новых мультфильмов, многие из которых – участники и победители российских и международных фестивалей.

Организаторы сообщают, что программа составлена совместно с дирекцией известного фестиваля анимационного кино в Суздале.

Вход на все показы в рамках программы «Мир анимации» – свободный.

Кинофестиваль «Балтийские дебюты» проводится в Светлогорске с 2004 года.

ИСТОЧНИК KP.RU