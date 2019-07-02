На фестивале «Балтийские дебюты-2019» покажут новые российские мультфильмы
Новинки российской мультипликации будет представлены на фестивале «Балтийские дебюты» в этом году. Как сообщает пресс-служба областного правительства, показывать анимацию будут по утрам ежедневно с 7 по 12 июля в «Янтарь-холле» в Светлогорске.
Зрители увидят около 40 новых мультфильмов, многие из которых – участники и победители российских и международных фестивалей.
Организаторы сообщают, что программа составлена совместно с дирекцией известного фестиваля анимационного кино в Суздале.
Вход на все показы в рамках программы «Мир анимации» – свободный.
Кинофестиваль «Балтийские дебюты» проводится в Светлогорске с 2004 года.
ИСТОЧНИК KP.RU