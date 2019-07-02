ФАС: Калининградский «Водоканал» в пять раз завысил плату за сверхлимитное водопотребление

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-02T15:11:42+03:00

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Калининградский «Водоканал» признано виновным в нарушении закона «О защите конкуренции». Муниципальное предприятие в пять раз увеличило плату за водопотребление сверх гарантированного объема, сообщает региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Предприятие использовало тарифы, которые не были утверждены Службой по ценам и тарифам. В результате 2159 абонентов были вынуждены платить за сверхлимитное потребление в пять раз больше.

В результате антимонопольщики выдали «Водоканалу» предписание произвести перерасчет платы в соответствии с утвержденными тарифами до 1 августа этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU