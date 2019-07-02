Власти выделили средства на подготовку почти 500 специалистов в области информационной безопасности

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-02T15:19:37+03:00

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На региональный блок национального проекта «Цифровая экономика» в ближайшие пять лет потратят более 500 млн рублей. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил министр цифровых технологий и связи Алексей Игнатенко.

По словам Игнатенко, реализация одного из проектов - «Информационная безопасность» позволит минимизировать последствия компьютерных атак на информационные системы органов власти и муниципалитетов.

Для этого, отметил министр, запланирована подготовка около полутысячи высококлассных специалистов в области информационной безопасности.

Кроме того, власти Калининградской области и местных администраций обязуются постепенно наращивать долю отечественного программного обеспечения: с 60% в 2019 году до 75% в 2021, сказал Алексей Игнатенко.

ИСТОЧНИК KP.RU