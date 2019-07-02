Калининградец украл из квартиры сестры 190 тысяч рублей
В полицию Черняховска пришла расстроенная местная жительница и сообщила, что лишилась крупной суммы денег.
Полицейские начали проверку и установили, что чаще всего в квартире пострадавшей бывал ее родной брат. Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего мужчину, который признал в краже. Как оказалось, он знал где сестра хранит сбережения, и с марта по июнь пользуясь удобными моментами, похищал крупные суммы денег. Которые он, как выяснилось, уже успел потратить.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, на мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU