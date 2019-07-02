Министр: В Калининградской области повысилась ранняя выявляемость сахарного диабета

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-02T15:35:47+03:00

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В Калининградской области повысилась ранняя выявляемость сахарного диабета, что дает возможности снизить риски развития осложнений. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил министр здравоохранения Александр Кравченко.

Он напомним, что 2018 год был объявлен в регионе годом борьбы с сахарным диабетом. В течение этого времени активно работали школы сахарного диабета, проводились массовые акции. Так, что в экспресс-исследованиях в мобильном центре здоровья приняли участие 1 960 человек, из них у 24,8% превышение нормы уровня глюкозы в крови было выявлено впервые.

- Особо отмечу, что за прошлый год все пациенты, находящиеся на инсулинотерапии, обеспечены необходимыми препаратами. Были закуплены инсулины всех видов для обеспечения льготополучателей в 2019 году. Сейчас ведется заявочная кампания на следующий год, чтобы осенью начать закупочные процедуры, - сказал Кравченко.

Министр добавил, что с этого года за счет областного бюджета покупают расходные материалы для инсулиновых помп у детей. Кроме того, дополнительно увеличено количество врачей-эндокринологов в области: с 34 до 38. При этом работает выездная бригада специалистов, которая осмотрела более 500 человек в течение прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU