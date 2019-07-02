2019-07-02T16:43:19+03:00
Общество

Год прошел - первый пошел: в Калининграде начали рушиться дома, отделанные к ЧМ-2018

Александр КАТЕРУША
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Декор продержался всего год.Декор продержался всего год.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде на Ленинском проспекте с фасада одной из хрущевок, которые были отделаны к Чемпионату мира по футболу-2018 оторвался декоративный элемент. Украшение, по всей видимости, не выдержало небольшого усиления ветра. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы.

Вниз рухнула внушительных размеров плита. Фото: Александр КАТЕРУША

Вниз рухнула внушительных размеров плита.Фото: Александр КАТЕРУША

Вниз сорвалась внушительных размеров плита со штырями – они-то как раз и призваны были держать декор. Сам элемент выполнен из оштукатуренного пенопласта.

На тротуаре теперь валяются куски пенопласта и штукатурки.

Отметим, штукатурка с отремонтированных домов начала отваливаться еще весной 2018 года. Жильцы дома №47-53 на Ленинском проспекте о ремонте «под старину» отзывались и отзываются либо «отвратительно», либо «ужасно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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