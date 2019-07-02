Алиханов потребовал уволить спасателя за гибель 5-летней девочки на озере в Багратионовске

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-02T16:28:01+03:00

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Губернатор Антон Алиханов потребовал уволить спасателя, который находился на пляже озера Лангер в Багратионовске, в котором утонула 5-летняя девочка.

Напомним, трагедия произошла 24 июня. Как рассказал на оперативке в правительстве глава администрации Багратионовска Максим Азов, спасатель «стоял рядом, руки в боки». Однако есть вопросы и к родственнице погибшей, которая присматривала за девочкой.

- Максим Андреевич, вы спасателя уволили? Зачем они вообще нужны, если их самих в воду нельзя пускать? Это просто, я считаю, свинство, - сказал губернатор

По данным Следственного комитета, девочку на берег вытащил 12-летний подросток, заметивший, что она тонет. К сожалению, спасти девочку не удалось, несмотря на то, что бригада скорой медицинской помощи своевременно прибыла на место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU