2019-07-02T16:28:01+03:00
Общество

Алиханов потребовал уволить спасателя за гибель 5-летней девочки на озере в Багратионовске

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Антон Алиханов потребовал уволить спасателя, который находился на пляже озера Лангер в Багратионовске, в котором утонула 5-летняя девочка.

Напомним, трагедия произошла 24 июня. Как рассказал на оперативке в правительстве глава администрации Багратионовска Максим Азов, спасатель «стоял рядом, руки в боки». Однако есть вопросы и к родственнице погибшей, которая присматривала за девочкой.

- Максим Андреевич, вы спасателя уволили? Зачем они вообще нужны, если их самих в воду нельзя пускать? Это просто, я считаю, свинство, - сказал губернатор

По данным Следственного комитета, девочку на берег вытащил 12-летний подросток, заметивший, что она тонет. К сожалению, спасти девочку не удалось, несмотря на то, что бригада скорой медицинской помощи своевременно прибыла на место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Калининграда: От застройщиков нужно требовать вложений в социальную инфраструктуру
Глава фонда капремонта – о посыпавшемся доме на Ленпроспекте: Будут делать по гарантии
В Калининграде пятеро уголовников ограбили прохожего
На ул. Островского под мостом застрял мусоровоз, мусор высыпался на дорогу
На ул. Чайковского в Калининграде на автомобиль упало дерево
Правительство выделило калининградским муниципалитетам 30 млн рублей на покупку свыше 2300 мусорных контейнеров
Год прошел - первый пошел: в Калининграде начали рушиться дома, отделанные к ЧМ-2018
Министр: В Калининградской области повысилась ранняя выявляемость сахарного диабета
Калининградец украл из квартиры сестры 190 тысяч рублей
Власти выделили средства на подготовку почти 500 специалистов в области информационной безопасности
ФАС: Калининградский «Водоканал» в пять раз завысил плату за сверхлимитное водопотребление
На фестивале «Балтийские дебюты-2019» покажут новые российские мультфильмы
За два года свыше 160 тысяч жителей Калининградской области смогут подключиться к природному газу
Мэрия: Оплатить проезд банковской картой можно в автобусе №26
Калининградская «Балтика» арендовала нападающего «молодежки» ЦСКА
Калининградец сообщил в полицию об избиении, чтобы не идти на работу
В Правдинске водитель «Хендая» сбил женщину, которая вышла на дорогу
Мусор, костры и «лексусы»: Алиханов назвал вакханалией ситуацию на калининградских пляжах
В Калининграде набирают волонтеров для поиска 12-летней девочки
Калининградец насиловал 9-летнюю падчерицу и снимал все на видео
Зеленоградск вошел в топ-5 самых популярных курортов России в высокий сезон лета-2019
В Калининградской области в ДТП пострадали водители мотоцикла и мотовездехода
Алиханов: Учителя отвезли школьников купаться в запрещенном месте под Зеленоградском
Баскетболист из Калининграда выступит в состав сборной России на Универсиаде в Италии
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет воды и электричества