Правительство выделило калининградским муниципалитетам 30 млн рублей на покупку свыше 2300 мусорных контейнеров
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Региональные власти выделили калининградским муниципалитетам 30,8 млн рублей на покупку мусорных контейнеров. Об этом на правительственной «оперативке» рассказал министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.
Всего будет закуплено 2358 контейнеров, их разместят на территории Балтийского, Краснознаменского, Светловского, Славского, Янтарного, Гурьевского, Правдинского и Советского городских округов.
Большинство торгов на покупку контейнеров уже объявлены, поставки начнутся уже в августе.
Также областные власти решили дополнительно выделить 30 млн рублей на закупку оборудования для контейнерных площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU