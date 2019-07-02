Правительство выделило калининградским муниципалитетам 30 млн рублей на покупку свыше 2300 мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 16:35 2019-07-02T16:35:08+03:00

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Региональные власти выделили калининградским муниципалитетам 30,8 млн рублей на покупку мусорных контейнеров. Об этом на правительственной «оперативке» рассказал министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

Всего будет закуплено 2358 контейнеров, их разместят на территории Балтийского, Краснознаменского, Светловского, Славского, Янтарного, Гурьевского, Правдинского и Советского городских округов.

Большинство торгов на покупку контейнеров уже объявлены, поставки начнутся уже в августе.

Также областные власти решили дополнительно выделить 30 млн рублей на закупку оборудования для контейнерных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU