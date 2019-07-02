На ул. Чайковского в Калининграде на автомобиль упало дерево

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-02T17:04:14+03:00

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Во вторник днем в Калининграде на автомобиль упало дерево. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел на улице Чайковского, в результате падения дерева пострадал автомобиль «Ниссан». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще одно дерево упало на автомобиль в районе КМРК.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали усиление ветра до 20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU