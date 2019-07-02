На ул. Чайковского в Калининграде на автомобиль упало дерево
Фото: Елизавета СергееваФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Во вторник днем в Калининграде на автомобиль упало дерево. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Инцидент произошел на улице Чайковского, в результате падения дерева пострадал автомобиль «Ниссан». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Еще одно дерево упало на автомобиль в районе КМРК.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали усиление ветра до 20 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU