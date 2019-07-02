На ул. Островского под мостом застрял мусоровоз, мусор высыпался на дорогу
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Под мостом на улице Островского в очередной раз застрял грузовик. Об этом сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
По предварительной информации, водитель мусоровоза не рассчитал высоту моста. После столкновения кеска с мусором «встала», мусор из нее высыпался на дорогу.
Отметим, что на этом участке дороги периодически происходят подобные ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU