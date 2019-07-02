В Калининграде пятеро уголовников ограбили прохожего
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в ограблении прохожего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в ночь на 30 июня на проспекте Калинина. В районе дома №57 к 40-летнему мужчине подошли пятеро парней и с угрозами отобрали у него мобильный телефон.
Сразу после нападения пострадавший обратился в полицию. По ориентировке экипажи патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемых. Все они неоднократно судимые жители Калининграда в возрасте от 25-ти до 35-ти лет.
На них завели уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU