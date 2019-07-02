2019-07-02T17:10:13+03:00
Общество

В Калининграде пятеро уголовников ограбили прохожего

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в ограблении прохожего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня на проспекте Калинина. В районе дома №57 к 40-летнему мужчине подошли пятеро парней и с угрозами отобрали у него мобильный телефон.

Сразу после нападения пострадавший обратился в полицию. По ориентировке экипажи патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемых. Все они неоднократно судимые жители Калининграда в возрасте от 25-ти до 35-ти лет.

На них завели уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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