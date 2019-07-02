Глава фонда капремонта – о посыпавшемся доме на Ленпроспекте: Будут делать по гарантии

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-02T17:56:43+03:00

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В Калининграде дом, с фасада которого отвалился элемент бутафорского декора, будут восстанавливать в рамках гарантии. Об этом «Комсомолке» сказала директор фонда капитального ремонта Калининградской области Оксана Астахова.

- В чем причина – дюбель там короткий или в чем проблема – сейчас сказать сложно. Учитывая то, что мы делали в ноябре-декабре, это может быть из-за перепадов температур, что угодно может быть, - сказала Оксана Астахова. -То, что будут делать в рамках гарантийных обязательств – это сто процентов. Гарантия на работы 5 лет. Ничего страшного. Мы это полностью берем на себя. Подрядчик все восстановит.

По словам Оксаны Астаховой, на место «уже выехали ребята». Сложность в том, что нужно согласовывать с дорожниками работы на вышке.

- Этим уже занимаются. Посмотрят и на другие дома, в каком они состоянии после зимы. Уже потом будет ясно, когда приступят к работам, - заключила глава регионального фонда капремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU