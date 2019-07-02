2019-07-02T22:16:39+03:00
Общество

Мэр Калининграда: От застройщиков нужно требовать вложений в социальную инфраструктуру

По словам Алексея Силанова, инвесторы не вкладываются даже в благоустройство
Иван МАРКОВ
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Во вторник на оперативном совещании в мэрии Калининграда глава администрации Алексей Силанов заявил, что застройщики не хотят вкладываться в благоустройство, да получая возможность построить высотку в малоэтажном районе. В частности, мэр заявил, что из-за ошибок комитета территориального развития и строительства застройщиков невозможно обязать даже разбить сквер.

- Это можно было бы спокойно истребовать из тех людей, кто построил там огромное количество квадратных метров жилья, - заявил Силанов. - А мы сейчас придем к той ситуации, когда мы вынуждены будем искать у себя возможность, чтобы создавать нормальные условия проживания людей в этих микрорайонах, где возведены тысячи квадратных метров жилья. Это прекрасно, что мы долгие годы были лидерами по вводу жилья, но очень грустно, что вслед за этим мы не создавали другие условия для качественного проживания людей.

По словам Силанова, в Калининграде уже сегодня есть районы, в которых нет библиотек, подростковых клубов и каких-либо спортивных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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