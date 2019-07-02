13 посетителей "Якитории" на Ленпроспекте в Калининграде заразились сальмонеллезом
Печально закончилось для поклонников японской кухни посещение суши-бара "Якитория" на Ленинском проспекте в Калининграде. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за четыре дня 13 человек заразились сальмонеллезом.
- Установлено, что в период с 29 июня по 2 июля клинические проявления кишечной инфекции зарегистрированы у 13 посетителей указанного выше ресторана, 11 из которых госпитализированы в инфекционный стационар, остальные получают амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе. - Все заболевшие накануне заболевания употребляли продукцию, изготовленную в вышеуказанном суше-баре, а именно суши, роллы.
Сообщается также, что "управлением оперативно приняты меры по установлению этиологии заболевания".
- По результатам проведенного Центром гигиены и эпидемиологии в Калининградской области исследования материала от заболевших в течение нескольких часов определено, что это сальмонеллезная инфекция, - добавили санитарные врачи.
Возбуждено дело об административном правонарушении, суши-бар в настоящее время закрыт.
ИСТОЧНИК KP.RU