13 посетителей "Якитории" на Ленпроспекте в Калининграде заразились сальмонеллезом

2 Июль 22:41 2019-07-02T22:41:58+03:00

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Печально закончилось для поклонников японской кухни посещение суши-бара "Якитория" на Ленинском проспекте в Калининграде. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за четыре дня 13 человек заразились сальмонеллезом.

- Установлено, что в период с 29 июня по 2 июля клинические проявления кишечной инфекции зарегистрированы у 13 посетителей указанного выше ресторана, 11 из которых госпитализированы в инфекционный стационар, остальные получают амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе. - Все заболевшие накануне заболевания употребляли продукцию, изготовленную в вышеуказанном суше-баре, а именно суши, роллы.

Сообщается также, что "управлением оперативно приняты меры по установлению этиологии заболевания".

- По результатам проведенного Центром гигиены и эпидемиологии в Калининградской области исследования материала от заболевших в течение нескольких часов определено, что это сальмонеллезная инфекция, - добавили санитарные врачи.

Возбуждено дело об административном правонарушении, суши-бар в настоящее время закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU