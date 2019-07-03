В Калининграде составлено два первых протокола за парковку автомобиля на газоне
12 апреля комитет муниципального контроля мэрии Калининграда получил полномочия для составления протоколов об административных правонарушениях за парковку на газоне. Во вторник 2 июля председатель этого комитета Евгений Чернышев заявил, что его подчиненные уже успели составить два протокола на автомобилистов-злоумышленников.
- Дальше – больше, - прокомментировал свои успехи Чернышев, - поэтому хотелось бы предупредить всех потенциальных нарушителей, чтобы они не допускали подобных проявлений.
Правда, по словам вице-мэра, в случае, если калининградец решит «настучать» на своего соседа, припарковавшегося на газоне, одной фотографии нарушителя может не хватить.
- Технически этот вопрос не отрегулирован, поэтому на сегодняшний день фотографировать и присылать фотографии в наш комитет можно, но мы будем составлять протокол не на основе вашей фотографии, а выезжая и проверяя, подтверждается информация или нет, - добавил Евгений Чернышев.
В мэрии напомнили, что штраф за парковку в зеленой зоне составляет от тысячи до трех тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU