2019-07-03T00:19:27+03:00
Общество

В Калининграде составлено два первых протокола за парковку автомобиля на газоне

В мэрии пообещали, что протоколов и штрафов будет намного больше
Иван МАРКОВ
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За парковку на газоне штрафа теперь не избежатьЗа парковку на газоне штрафа теперь не избежатьФото: Иван МАРКОВ
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12 апреля комитет муниципального контроля мэрии Калининграда получил полномочия для составления протоколов об административных правонарушениях за парковку на газоне. Во вторник 2 июля председатель этого комитета Евгений Чернышев заявил, что его подчиненные уже успели составить два протокола на автомобилистов-злоумышленников.

- Дальше – больше, - прокомментировал свои успехи Чернышев, - поэтому хотелось бы предупредить всех потенциальных нарушителей, чтобы они не допускали подобных проявлений.

Правда, по словам вице-мэра, в случае, если калининградец решит «настучать» на своего соседа, припарковавшегося на газоне, одной фотографии нарушителя может не хватить.

- Технически этот вопрос не отрегулирован, поэтому на сегодняшний день фотографировать и присылать фотографии в наш комитет можно, но мы будем составлять протокол не на основе вашей фотографии, а выезжая и проверяя, подтверждается информация или нет, - добавил Евгений Чернышев.

В мэрии напомнили, что штраф за парковку в зеленой зоне составляет от тысячи до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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