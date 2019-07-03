В среду в Калининграде начнется жесткая зачистка улиц от торговцев-нелегалов

СЕГОДНЯ 01:12 2019-07-03T01:14:03+03:00

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В среду 3 июля сотрудники комитета муниципального контроля мэрии Калининграда начнут расчищать от хлама места скопления уличных торговцев. По словам председателя комитета Евгения Чернышева, убедить продавцов-нелегалов в том, что пора прекратить их деятельность, не получилось даже штрафами, поэтому городские власти приступит к жестким мерам.

- С завтрашнего дня наше муниципальное бюджетное учреждение «Чистота» начнет вывоз средств торговли с улиц города, которые остаются вечерами после окончания «рабочего дня», если так можно сказать, - заявил Чернышев. - Эти торговцы оставляют столы, стулья, паллеты, коробки и иное. Особенно это касается удаленных от центра города территорий, например, улицы Громовой и ее пересечения с Интернациональной. Там просто вещевой рынок без торговцев и без товаров. Мы все это будем вывозить как мусор с территории Калининграда. С завтрашнего дня эта работа активно будет вестись.

Чернышев заявил, что у его комитета есть около 30 адресов, по которым с 3 июля начнется работа.

- Эти адреса будут прирастать. Горожане должны понять, что надо это прекращать, - добавил вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU