2019-07-03T01:14:03+03:00
Общество

В среду в Калининграде начнется жесткая зачистка улиц от торговцев-нелегалов

Торговое оборудование нарушителей отправится на свалку
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Продавцам-нелегалам в среду придется тугоПродавцам-нелегалам в среду придется тугоФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В среду 3 июля сотрудники комитета муниципального контроля мэрии Калининграда начнут расчищать от хлама места скопления уличных торговцев. По словам председателя комитета Евгения Чернышева, убедить продавцов-нелегалов в том, что пора прекратить их деятельность, не получилось даже штрафами, поэтому городские власти приступит к жестким мерам.

- С завтрашнего дня наше муниципальное бюджетное учреждение «Чистота» начнет вывоз средств торговли с улиц города, которые остаются вечерами после окончания «рабочего дня», если так можно сказать, - заявил Чернышев. - Эти торговцы оставляют столы, стулья, паллеты, коробки и иное. Особенно это касается удаленных от центра города территорий, например, улицы Громовой и ее пересечения с Интернациональной. Там просто вещевой рынок без торговцев и без товаров. Мы все это будем вывозить как мусор с территории Калининграда. С завтрашнего дня эта работа активно будет вестись.

Чернышев заявил, что у его комитета есть около 30 адресов, по которым с 3 июля начнется работа.

- Эти адреса будут прирастать. Горожане должны понять, что надо это прекращать, - добавил вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде составлено два первых протокола за парковку автомобиля на газоне
13 посетителей "Якитории" на Ленпроспекте в Калининграде заразились сальмонеллезом
Мэр Калининграда: От застройщиков нужно требовать вложений в социальную инфраструктуру
Глава фонда капремонта – о посыпавшемся доме на Ленпроспекте: Будут делать по гарантии
В Калининграде пятеро уголовников ограбили прохожего
На ул. Островского под мостом застрял мусоровоз, мусор высыпался на дорогу
На ул. Чайковского в Калининграде на автомобиль упало дерево
Правительство выделило калининградским муниципалитетам 30 млн рублей на покупку свыше 2300 мусорных контейнеров
Алиханов потребовал уволить спасателя за гибель 5-летней девочки на озере в Багратионовске
Год прошел - первый пошел: в Калининграде начали рушиться дома, отделанные к ЧМ-2018
Министр: В Калининградской области повысилась ранняя выявляемость сахарного диабета
Калининградец украл из квартиры сестры 190 тысяч рублей
Власти выделили средства на подготовку почти 500 специалистов в области информационной безопасности
ФАС: Калининградский «Водоканал» в пять раз завысил плату за сверхлимитное водопотребление
На фестивале «Балтийские дебюты-2019» покажут новые российские мультфильмы
За два года свыше 160 тысяч жителей Калининградской области смогут подключиться к природному газу
Мэрия: Оплатить проезд банковской картой можно в автобусе №26
Калининградская «Балтика» арендовала нападающего «молодежки» ЦСКА
Калининградец сообщил в полицию об избиении, чтобы не идти на работу
В Правдинске водитель «Хендая» сбил женщину, которая вышла на дорогу
Мусор, костры и «лексусы»: Алиханов назвал вакханалией ситуацию на калининградских пляжах
В Калининграде набирают волонтеров для поиска 12-летней девочки
Калининградец насиловал 9-летнюю падчерицу и снимал все на видео
Зеленоградск вошел в топ-5 самых популярных курортов России в высокий сезон лета-2019
В Калининградской области в ДТП пострадали водители мотоцикла и мотовездехода
Алиханов: Учителя отвезли школьников купаться в запрещенном месте под Зеленоградском
Баскетболист из Калининграда выступит в состав сборной России на Универсиаде в Италии
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет воды и электричества