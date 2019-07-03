В Янтарном во время шторма смыло пляж с зонтиками и лежаками

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-03T09:12:05+03:00

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Шторм, который бушевал во вторник 2 июля днем, смыл в Янтарном пляж, отмеченный «Голубым флагом». Об инциденте на своей страничке в Facebook сообщил глава Янтарного Алексей Заливатский.

«Стихия... Минус один пляж. Все оборудование успели из волн достать», – написал Алексей Заливатский.

Глава курорта отметил, что размыт оказался тот пляж, который у шахты.

Пляж обещают восстановить в ближайшее время, как только стихнет ветер и прекратится сильное волнение моря.

ИСТОЧНИК KP.RU