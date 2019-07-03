В Калининградской области с начала весны от клещей пострадали уже больше 2,5 тысяч человек

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-03T09:52:41+03:00

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В Калининградской области продолжается активность клещей. Так, только за неделю с 24 по 30 июля за медицинской помощью по случаю присасывания клещей обратились 375 человек, из них-95 детей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, всего с начала эпидемического сезона насчитали уже 2596 обращений, в том числе пострадал 831 ребенок.

Было исследовано 3490 клещей, в том числе 2884 снятых с людей. Общая инфицированность вирусом клещевого энцефалита составляет 1,5%, зараженность боррелиями-12,3%.

Врачи отмечают, что это соответствует средне многолетним наблюдениям.

ИСТОЧНИК KP.RU