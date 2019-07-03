В Светлогорске девочку унесло волной в море, ее вытащил спасатель

СЕГОДНЯ 10:07 2019-07-03T10:07:45+03:00

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В Светлогорске спасатели вытащили из воды двоих детей. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».

- Несмотря на пятибалльный шторм, мальчик и девочка решили прогуляться по берегу. Девочку захлестнуло волной, утащило в море, затем начало бить о камни. Павел, спасатель поста №3, выбежал со станции к берегу, нырнул в море и вытянул девочку из воды. По словам спасателя, то, что она отделалась лишь расцарапанными коленями, - невероятное везение, - отметили в администрации Светлогорска

Сейчас на 6 спасательных постах Светлогорского округа вывешен черный буй, что означает купание запрещено. По данным отдела ГО и ЧС администрации Светлогорского городского округа, дождливая погода, порывистый ветер и сильное волнение на море сохранится еще несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU