В Калининграде директора фирмы будут судить за крупное мошенничество
В Калининграде будут судить директора компании, занимающейся поставкой и монтажом водопроводного и отопительного оборудования. 44-летнего руководителя обвиняют в десяти эпизодах мошенничества, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
С 2015 по 2017 годы мужчина заключал с клиентами договоры купли-продажи оборудования, заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства. В результате действий обвиняемого потерпевшим причинен материальный ущерб в сумме 509 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Калининграда. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU