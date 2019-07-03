Врачебная палата Калининградской области попросила президента защитить Элину Сушкевич от следователей

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-03T10:40:16+03:00

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Уголовное дело в отношении врача-неонатолога Эллины Сушкевич, которую обвиняют в умышленном убийстве новорожденного, деморализует врачей и создает у профессионалов чувство опасности принятия правильного клинического решения. Об этом говорится в обращении Врачебной палаты Калининградской области в адрес президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в конце июня в Калининграде была задержана, а затем помещена под домашний арест врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорожденных Регионального перинатального центра Эллина Сушкевич. Ей предъявлено обвинение в части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору».

Медики отмечают, что ребенок родился с экстремально низкой массой тела 700 гр. на сроке беременности 23 недели и 3 дня. В мировой практике вероятность выживания таких пациентов не превышает 5-10%. Состояние глубоко недоношенного пациента было тяжелым, и, несмотря на все усилия врачей, он скончался.

- Это, безусловно, трагедия для всех близких пациента, но обвинять в этом случае врачей – абсурдно, - говорится в обращении Врачебной палаты

Сейчас только в Калининградской области под следствием или в суде находятся три врача: участковый врач Марина Черемисина и.о.главного врача роддома №4 Елена Белая, врач-неонатолог Регионального Перинатального центра Эллина Сушкевич.

- Уважаемый Владимир Владимирович! Мы неоднократно слышали от Вас пожелания прекратить «кошмарить» бизнес. Может уже пора прекратить «кошмарить» врачей? – говорится в обращении.

Медицинское сообщество Калининградской области настаивает на независимой медицинской экспертизе силами профессионального сообщества для проведения тщательного расследования и на дополнительной проверке материалов дела, с целью максимальной объективности расследования Центральным аппаратом Следственного Комитета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU