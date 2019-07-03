В Краснознаменском районе в ДТП пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-03T10:49:07+03:00

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Два человека пострадали в ДТП в Краснознаменском районе во вторник, 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге автодороги «Лесное-Неманское».47-летний водитель «Фольксвагена» превысила скорость и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU