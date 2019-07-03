Полиция: Водитель застрявшего под мостом на ул. Островского мусоровоза получил травмы
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Водитель мусоровоза МАН, который застрял под мостом на улице Островского в Калининграде, получил телесные повреждения. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Напомним, ДТП произошло в 15:15. Водитель не рассчитал высоту и допустил наезд на элементы моста. После столкновения кеска с мусором «встала», мусор из нее высыпался на дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU