Полиция: Водитель застрявшего под мостом на ул. Островского мусоровоза получил травмы

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-03T11:29:59+03:00

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Водитель мусоровоза МАН, который застрял под мостом на улице Островского в Калининграде, получил телесные повреждения. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, ДТП произошло в 15:15. Водитель не рассчитал высоту и допустил наезд на элементы моста. После столкновения кеска с мусором «встала», мусор из нее высыпался на дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU