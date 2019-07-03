Сотрудник МЧС из Калининграда стал лучшим донором России

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-03T11:34:16+03:00

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Сотрудник регионального управления МЧС Игорь Тракслер стал победителем конкурса «Лучший донор России-2019». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Конкурс, в котором приняло участие более двухсот доноров со всей России, проходил с декабря 2018 по апрель 2019 года по четырем номинациям: «Максимальное количество донаций крови», «Максимальное количество донаций крови и ее компонентов», «Максимальное количество донаций тромбоцитов», «Донорская династия». В номинации «Максимальное количество донаций крови и ее компонентов» победителем стал Игорь Тракслер – сотрудник МЧС России по Калининградской области.

Как рассказала главный врач Областной станции переливания крови Нина Кабанчук, Игорь Николаевич начал сдавать кровь в 1994 году.

- В его арсенале в общей сложности 347 донаций. Через два года победитель всероссийского конкурса отметит свой 60-летний юбилей. Четверть века назад он впервые пришел сдавать кровь, откликнувшись на призыв о помощи. Будучи донором на протяжении 25 лет, он неоднократно спасал жизни и здоровье своих земляков-калининградцев, – отметила Нина Кабанчук.

ИСТОЧНИК KP.RU