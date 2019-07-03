Калининградец отсудил у коммунальщиков 185 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-03T11:53:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Калининграда взыскал с управляющей компании компенсацию за повреждение машины, на которую упали ветки с дерева. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошел в июле прошлого года на улице Мариупольской. На автомобиль калининградца упали несколько веток дерева.

Ива росла на придомовой территории, ответственность за которую несет ООО «ЖЭУ №7». Поэтому суд пришел к выводу, что управляющая организация должна возместить ущерб. Ленинградский районный суд решил взыскать с ООО «ЖЭУ №7» материальный ущерб в размере 185 348 рублей.

Коммунальщики подали апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам областного суда признала решение районного суда законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU