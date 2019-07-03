Профессору БФУ им. Канта присвоили звание «Почетный гражданин Калининграда»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-03T12:03:42+03:00

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Профессору БФУ им. Канта Владиславу Малаховскому присвоили звание «Почетный гражданин Калининграда». Решение об этом приняли депутаты горсовета в четверг, 3 июля. За его кандидатуру проголосовали 23 депутата.

Владислав Малаховский – автор многочисленных статей и учебников по физике. Имеет многочисленные награды, в том числе Медаль Исаака Ньютона. Это международная награда в области физики, ежегодно с 2008 года присуждаемая британским Институтом физики.

Напомним, в этом году на звание «Почетный гражданин Калининграда» претендовали три человека: Владислав Малаховский, а также, член совета директоров Перового хлебзавода Анатолий Коваленко и экс-заведующим отделом Калининградского обкома КПСС Юрий Семенов.

ИСТОЧНИК KP.RU