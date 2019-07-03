2019-07-03T12:40:56+03:00
Общество

В Калининграде в течение дня не будет электричества на 10-ти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в среду, 3 июля, не будет света на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов электричество отключено на ул. Каштановая аллея 21, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, ул. Бородинская 16,18, 22-24, 25, 26а, 31, ул. Кутузова 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, ул. Огарева 29, 33, 36, пр-т Победы 27, 29, 31, 33, 35, ул. Нахимова 2, 6. ул. Знойная 1-7,9-13, ул. Горького 16-22,24-28,30-36, 55, ул. Госпитальная 20-26

В торговых палатках, расположенных по адресу Площадь Победы 4, подача электричества прекращена до 20 часов по причине замены оборудования и корпуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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