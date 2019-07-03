Прокуратура: При сносе аварийных деревьев в парке им. Теодора Кроне повредили 120 здоровых деревьев
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Прокуратура выявила нарушения в сфере обеспечения сохранности зеленых насаждений при проведении работ в парке им. Теодора Кроне в Калининграде.
Ранее в парке проводились работы по сносу аварийных деревьев. В ходе проверки выяснилось, что проведении работ было повреждено 120 здоровых зеленых насаждений.
В результате директора МКП «Дирекция ландшафтных парков» и предприятие оштрафовали на общую сумму 110 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU