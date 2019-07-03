В Гурьевске водитель-экспедитор присвоил 50 тысяч рублей в первый рабочий день

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-03T13:42:48+03:00

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В Калининграде на бывшего сотрудника коммерческой компании завели уголовное дело за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

37-летний мужчина устроился на работу водителем-экспедитором. В первый же рабочий день он получил 50 тысяч рублей от реализации товаров, однако не внес их в кассу. Спустя пару месяцев злоумышленник уволился.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU