В Гурьевске водитель-экспедитор присвоил 50 тысяч рублей в первый рабочий день
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на бывшего сотрудника коммерческой компании завели уголовное дело за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
37-летний мужчина устроился на работу водителем-экспедитором. В первый же рабочий день он получил 50 тысяч рублей от реализации товаров, однако не внес их в кассу. Спустя пару месяцев злоумышленник уволился.
Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU