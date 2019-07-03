Калининградец жестоко избил прохожего и сломал ему ногу

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-03T14:06:33+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который жестоко избил прохожего в центре города. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В июне на улице Мариупольской на калининградца напал его знакомый, с которым у него ранее был конфликт. Нападавший ударил его несколько раз и сломал ему ногу.

44-летний пострадавший знал только кличку своего обидчика – Гарик, однако участковые смогли установить его личность и задержать. Им оказался ранее судимый 27-летний местный уголовник.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU