Власти выделили 13,8 млн рублей на ремонт осыпающегося дома в Васильково
.Фото: Иван МАРКОВ
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Региональное правительство выделяет 13,8 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ на приведение в нормативное состояние дома на улице Осенней в поселке Васильково. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Средства выделяются из резервного фонда. Проект ремонта дома должен быть готов к концу апреля 2020 года.
Напомним, осенью прошлого года в доме на улице Весенней в Васильково обрушилась часть фасада.
ИСТОЧНИК KP.RU