Власти выделили 13,8 млн рублей на ремонт осыпающегося дома в Васильково

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-03T14:57:54+03:00

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Региональное правительство выделяет 13,8 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ на приведение в нормативное состояние дома на улице Осенней в поселке Васильково. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Средства выделяются из резервного фонда. Проект ремонта дома должен быть готов к концу апреля 2020 года.

Напомним, осенью прошлого года в доме на улице Весенней в Васильково обрушилась часть фасада.

ИСТОЧНИК KP.RU