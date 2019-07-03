Алиханов выразил соболезнование родным и близким погибших подводников в Баренцевом море

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-03T15:04:28+03:00

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил родственникам и близким моряков, которые погибли 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате Военно-морского флота РФ в Баренцевом море.

«От имени правительства Калининградской области и себя лично выражаю искреннее соболезнование всем, кто потерял родных и близких в этой трагедии. Жители Калининградской области, региона, неразрывно связанного с военно-морским флотом России, скорбят вместе с вами и всеми неравнодушными, сопереживающими вашей утрате людьми, – сказал Антон Алиханов.

Накануне, 2 июля, Министерство обороны РФ сообщило о 14 моряках, погибших при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Возгорание произошло 1 июля в ходе проведения батиметрических измерений. Моряки-подводники погибли в результате отравления продуктами горения. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU