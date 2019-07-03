2019-07-03T15:04:28+03:00
Общество

Алиханов выразил соболезнование родным и близким погибших подводников в Баренцевом море

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил родственникам и близким моряков, которые погибли 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате Военно-морского флота РФ в Баренцевом море.

«От имени правительства Калининградской области и себя лично выражаю искреннее соболезнование всем, кто потерял родных и близких в этой трагедии. Жители Калининградской области, региона, неразрывно связанного с военно-морским флотом России, скорбят вместе с вами и всеми неравнодушными, сопереживающими вашей утрате людьми, – сказал Антон Алиханов.

Накануне, 2 июля, Министерство обороны РФ сообщило о 14 моряках, погибших при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Возгорание произошло 1 июля в ходе проведения батиметрических измерений. Моряки-подводники погибли в результате отравления продуктами горения. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три калининградских министра проехали 100 километров по польским велодорожкам
«Будет не хуже»: Мэр Янтарного пообещал восстановить пляж под «Голубым флагом»
Власти Светлогорска призвали вызывать полицию к предпринимателям, которые предлагают диких животных для фото
В Гусеве 53 квартиры отключили от электричества из-за долгов
Тушить здание арбитражного суда в Калининграде приехали 5 пожарных расчетов
В Калининграде украшения, подготовленные к Дню города, сдуло ветром
Житель Балтийска вырастил 100 кустов конопли чтобы «хватило на всю зиму»
Двое калининградцев расплачивались в магазине украденной картой
В калининградскую «Балтику» перешел бразильский полузащитник
На ул. Канта в Калининграде запретят остановку транспорта
В Калининграде в районе ул. Дзержинского нашли мины, которые оказались учебными
Легкоатлет из Калининграда стал чемпионом России среди студентов
Медики перинатального центра Калининграда провели акцию в поддержку Элины Сушкевич
В Черняховске главный бухгалтер присвоила свыше 1 млн рублей
В Калининграде меняется схема движения на развязке ул. А. Невского-Северный обход
Власти выделили 13,8 млн рублей на ремонт осыпающегося дома в Васильково
Калининградец жестоко избил прохожего и сломал ему ногу
В Гурьевске водитель-экспедитор присвоил 50 тысяч рублей в первый рабочий день
Прокуратура: При сносе аварийных деревьев в парке им. Теодора Кроне повредили 120 здоровых деревьев