В Калининграде меняется схема движения на развязке ул. А. Невского-Северный обход
В Калининграде из-за демонтажа моста на транспортной развязке по ул. А. Невского и Северного обхода с 8 по 29 июля временно изменится схема дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
При движении из аэропорта Храброво в Калининград проезд будет организован:
– через пос. Матросово – Лазовское – Георгиевское – г. Гурьевск;
– через пос. Сосновка – Моршанское – Мельниково – Сиренево – Холмогоровка – Советский проспект (г. Калининград);
При движении из Зеленоградска в Калининград:
– через пос. Петрово – Коврово – Холмогоровка - Советский проспект (г. Калининград);
– через. пос. Матросово – Лазовское – Георгиевское – г. Гурьевск;
– через пос. Муромское – Мельниково – Петрово - Советский проспект (г. Калининград).
ИСТОЧНИК KP.RU