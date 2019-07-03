В Калининграде меняется схема движения на развязке ул. А. Невского-Северный обход

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-03T15:09:52+03:00

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В Калининграде из-за демонтажа моста на транспортной развязке по ул. А. Невского и Северного обхода с 8 по 29 июля временно изменится схема дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

При движении из аэропорта Храброво в Калининград проезд будет организован:

– через пос. Матросово – Лазовское – Георгиевское – г. Гурьевск;

– через пос. Сосновка – Моршанское – Мельниково – Сиренево – Холмогоровка – Советский проспект (г. Калининград);

При движении из Зеленоградска в Калининград:

– через пос. Петрово – Коврово – Холмогоровка - Советский проспект (г. Калининград);

– через. пос. Матросово – Лазовское – Георгиевское – г. Гурьевск;

– через пос. Муромское – Мельниково – Петрово - Советский проспект (г. Калининград).

ИСТОЧНИК KP.RU