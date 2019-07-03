В Черняховске главный бухгалтер присвоила свыше 1 млн рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске будут судить главного бухгалтера, которая присвоила свыше 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
С 2014 по 2016 годы женщина работала на предприятии, учредителем которого являлся иностранный гражданин. Злоумышленница переводила средства с расчетного счета предприятия на банковскую карту своего супруга.
Ее действия были квалифицированы как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU