В Черняховске главный бухгалтер присвоила свыше 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-03T15:17:40+03:00

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В Черняховске будут судить главного бухгалтера, которая присвоила свыше 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

С 2014 по 2016 годы женщина работала на предприятии, учредителем которого являлся иностранный гражданин. Злоумышленница переводила средства с расчетного счета предприятия на банковскую карту своего супруга.

Ее действия были квалифицированы как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU