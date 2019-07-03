2019-07-03T15:17:40+03:00
Общество

В Черняховске главный бухгалтер присвоила свыше 1 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Черняховске будут судить главного бухгалтера, которая присвоила свыше 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

С 2014 по 2016 годы женщина работала на предприятии, учредителем которого являлся иностранный гражданин. Злоумышленница переводила средства с расчетного счета предприятия на банковскую карту своего супруга.

Ее действия были квалифицированы как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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