Медики перинатального центра Калининграда провели акцию в поддержку Элины Сушкевич

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-03T15:25:17+03:00

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Видео, на котором коллектив перинатального центра проводит акцию в поддержку коллеги – задержанной по подозрению в убийстве новорожденного в роддоме № 4 Калининграда Элины Сушкевич, появилось на странице в Фейсбуке медиагруппы «Каскад». В 19-секнудном ролике запечатлен момент, когда медики на фоне воющих сирен реанимобилей хором кричат: «Я Элина Сушкевич».

Подобные акции проводятся во многих перинатальных центрах России. Так, сегодня екатеринбургские врачи вступились за коллегу. Сотрудники перинатального центра сделали фото с хештегом #ЯЭлинаСушкевич.

- Мы надеемся, что справедливость восторжествует и Элина сможет продолжать работать так же самоотверженно, как и раньше, - написали уральские медики. - Акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи и другие специалисты ежедневно работают на пределе возможностей, чтобы спасти малышей, родившихся раньше срока. Доктора любят свою работу и маленьких пациентов. Подчас они отдают им все свое время и энергию. Мы хотим, чтобы каждый врач, делающий свое дело честно и профессионально, всегда мог рассчитывать на объективную оценку своих действий и гордиться их результатом.

Напомним, Элина Сушкевич – врач неонатолого-реаниматолог перинатального центра Калининграда находится под домашним арестом. Ей предъявлено обвинение в убийстве новорожденного. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU