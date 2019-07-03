Легкоатлет из Калининграда стал чемпионом России среди студентов

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-03T15:54:13+03:00

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Ярославль принял чемпионат российского студенческого союза, собрав более 400 представителей 40 вузов страны.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, одним из фаворитов соревнований в беге с барьерами на 110 метров был наш земляк Олег Спиридонов.

Студент института отраслевой экономики и управления КГТУ завоевал золотую медаль.

В минспорта отметили, что результат позволяет Олегу претендовать на выступление в молодежном чемпионате Европы. Но окончательное решение зависит от международной федерации легкой атлетики.

Олег Спиридонов – вице-чемпион молодежного первенства России и серебряный призер взрослого национального кубка.

ИСТОЧНИК KP.RU