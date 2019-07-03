Легкоатлет из Калининграда стал чемпионом России среди студентов
Ярославль принял чемпионат российского студенческого союза, собрав более 400 представителей 40 вузов страны.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, одним из фаворитов соревнований в беге с барьерами на 110 метров был наш земляк Олег Спиридонов.
Студент института отраслевой экономики и управления КГТУ завоевал золотую медаль.
В минспорта отметили, что результат позволяет Олегу претендовать на выступление в молодежном чемпионате Европы. Но окончательное решение зависит от международной федерации легкой атлетики.
Олег Спиридонов – вице-чемпион молодежного первенства России и серебряный призер взрослого национального кубка.
ИСТОЧНИК KP.RU