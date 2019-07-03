В Калининграде в районе ул. Дзержинского нашли мины, которые оказались учебными

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-03T16:00:09+03:00

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В Калининграде на участке между улицами Емельянова и Дзержинского, в районе моста через ж/д пути обнаружили предметы, внешне похожие на боеприпасы. Информацию об этом передали в дежурную часть Управления Росгвардии по Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба Управления, сотрудники ОМОН обследовали боеприпасы.

Было установлено, что это 52 учебные противотанковые мины послевоенного выпуска.

Они находились в состоянии сильной коррозии, взрывчатых веществ не содержали и угрозы для жизни граждан не представляли.

ИСТОЧНИК KP.RU