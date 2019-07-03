В калининградскую «Балтику» перешел бразильский полузащитник
.Фото: fc-baltika.ru
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В калининградскую «Балтику» перешел бразильский полузащитник Наилсон Фернандо Медейрос. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 25-летним футболистом заключен на два года с возможностью пролонгации еще на один год.
С 2015 года Наилсон выступал за португальскую «Лейрию»,а в сезоне-2016/17 находился в аренде в украинской «Зирке».
В минувшем чемпионате Португалии он провел 25 матчей, сделав одну голевую передачу.
ИСТОЧНИК KP.RU