Двое калининградцев расплачивались в магазине украденной картой
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полиция объявила в розыск двух мужчин, которые украли банковскую карту и расплачивались ей в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Злоумышленники потратили в магазинах на улице Леонова 13 тысяч рублей.
Если вы узнали разыскиваемых граждан, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-202, 552-203 (дежурная часть), 8-911-468-03-04 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU