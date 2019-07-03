Двое калининградцев расплачивались в магазине украденной картой

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-03T16:22:00+03:00

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В Калининграде полиция объявила в розыск двух мужчин, которые украли банковскую карту и расплачивались ей в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленники потратили в магазинах на улице Леонова 13 тысяч рублей.

Если вы узнали разыскиваемых граждан, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-202, 552-203 (дежурная часть), 8-911-468-03-04 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU