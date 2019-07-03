2019-07-03T16:25:53+03:00
Общество

Житель Балтийска вырастил 100 кустов конопли чтобы «хватило на всю зиму»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На жителя Балтийска завели уголовное дело за незаконное культивирование наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина вырастил на своем огороде 100 кустов конопли.

- Подозреваемый посадил запрещенных растения в специально выкопанных ямах среди сорняка, чтобы никто из случайных прохожих их не увидел. Как пояснил задержанный, запрещенные растения он выращивал для собственного пользования, чтобы ему хватило на всю зиму, - сообщили в полиции.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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