В Калининграде украшения, подготовленные к Дню города, сдуло ветром
Флаговые композиции, подготовленные к празднованию Дня города, установили на въезде в Калининград со стороны Чкаловска. Увы, флажки не провисели и нескольких дней – начали слетать еще до сильных ветров. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы.
После дождя и усиления ветра, которое случилось во вторник 2 июля, несколько флагов и вовсе слетели с палок, которые их держали. Отметим, яркие флаговые композиции были установлены на ржавые столбы вдоль дороги.
А этот грустно опустился на кусты.Фото: Александр КАТЕРУША
Напомним, на праздник было выделено 17,2 млн рублей, организовывает его компания из Санкт-Петербурга.
Как рассказала ранее на заседании в мэрии руководитель Управления культуры Калининграда Марина Пахалюк, баннерами, панно и флагами украсят площадь Василевского, площадь Победы, территорию острова у стадиона (там пройдет концерт), въезды в Чкаловск, Прибрежный и микрорайон имени Космодемьянского.
В основе концепции праздника в этом году – тема семьи. Будет задействовано более 50 площадок, на которых пройдут спортивные и концертные мероприятия, конкурсы и шоу – всего около 100.
ИСТОЧНИК KP.RU