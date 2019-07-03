2019-07-03T16:39:18+03:00
Общество

В Калининграде украшения, подготовленные к Дню города, сдуло ветром

Александр КАТЕРУША
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Этот флаг сорвало ветром и он держится на одной палке.Этот флаг сорвало ветром и он держится на одной палке.Фото: Александр КАТЕРУША
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Флаговые композиции, подготовленные к празднованию Дня города, установили на въезде в Калининград со стороны Чкаловска. Увы, флажки не провисели и нескольких дней – начали слетать еще до сильных ветров. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы.

После дождя и усиления ветра, которое случилось во вторник 2 июля, несколько флагов и вовсе слетели с палок, которые их держали. Отметим, яркие флаговые композиции были установлены на ржавые столбы вдоль дороги.

А этот грустно опустился на кусты. Фото: Александр КАТЕРУША

А этот грустно опустился на кусты.Фото: Александр КАТЕРУША

Напомним, на праздник было выделено 17,2 млн рублей, организовывает его компания из Санкт-Петербурга.

Как рассказала ранее на заседании в мэрии руководитель Управления культуры Калининграда Марина Пахалюк, баннерами, панно и флагами украсят площадь Василевского, площадь Победы, территорию острова у стадиона (там пройдет концерт), въезды в Чкаловск, Прибрежный и микрорайон имени Космодемьянского.

В основе концепции праздника в этом году – тема семьи. Будет задействовано более 50 площадок, на которых пройдут спортивные и концертные мероприятия, конкурсы и шоу – всего около 100.

ИСТОЧНИК KP.RU

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