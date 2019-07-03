Тушить здание арбитражного суда в Калининграде приехали 5 пожарных расчетов

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-03T16:41:41+03:00

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Сигнал о запахе горелой проводки в здании арбитражного суда Калининградской области поступил в районе 15:15. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, на место незамедлительно выехали 5 единиц техники, в том числе автолестница. Было задействовано 20 сотрудников МЧС.

- Задымления не обнаружили, на месте остались два пожарных отделения, они проводят разведку, ищут причину запаха гари, - отметили в МЧС.

Эвакуировать людей из здания суда не пришлось.

ИСТОЧНИК KP.RU