Тушить здание арбитражного суда в Калининграде приехали 5 пожарных расчетов
.Фото: Сергей Курков
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Сигнал о запахе горелой проводки в здании арбитражного суда Калининградской области поступил в районе 15:15. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, на место незамедлительно выехали 5 единиц техники, в том числе автолестница. Было задействовано 20 сотрудников МЧС.
- Задымления не обнаружили, на месте остались два пожарных отделения, они проводят разведку, ищут причину запаха гари, - отметили в МЧС.
Эвакуировать людей из здания суда не пришлось.
ИСТОЧНИК KP.RU