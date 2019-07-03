В Гусеве 53 квартиры отключили от электричества из-за долгов

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-03T16:53:05+03:00

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В Гусеве 53 квартиры отключены от электричества из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

По данным компании, с начала года без электричества остались 102 потребителя, однако 49 из них смогли найти деньги и погасили задолженность.

Сейчас задолженность за свет жителей Гусевского городского округа составляет 9,1 млн рублей. Среди всех населенных пунктов округа в поселке Ольховатка сосредоточена весомая сумма долга - 520,8 тыс. руб., в среднем задолженность на 1 лицевой счет составляет 4,4 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU