2019-07-03T19:12:00+03:00
Общество

«Будет не хуже»: Мэр Янтарного пообещал восстановить пляж под «Голубым флагом»

Иван МАРКОВ
Поделиться:
Уборка оборудования с пляжа в ЯнтарномУборка оборудования с пляжа в ЯнтарномФото: Алексей Заливатский
Изменить размер текста:

Во вторник вечером мэр Янтарного Алексей Заливатский заявил о том, что шторм разрушил самый широкий пляж в Калининградской области.

- Стихия... Минус один пляж, - написал Заливатский в своем фейсбуке, прикрепив фото, на котором можно разглядеть разбросанные по берегу деревянные зонты и подступившую к ним воду.

Через некоторое время мэр поспешил успокоить туристов и жителей, заявив, что все оборудование сотрудники пляжа успели из достать волн.

Уже в среду панические настроения и вовсе исчезли, а Заливатский сообщил, что пляж шахты Анна восстановится сразу после окончания шторма.

- Информация для всех обеспокоенных, переживающих и (особенно) злорадствующих: все оборудование на втором пляже в целости и сохранности, - написал мэр. - Просто убрали подальше от моря. Как только шторм закончится, установим, будет не хуже, а может и лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три калининградских министра проехали 100 километров по польским велодорожкам
Власти Светлогорска призвали вызывать полицию к предпринимателям, которые предлагают диких животных для фото
В Гусеве 53 квартиры отключили от электричества из-за долгов
Тушить здание арбитражного суда в Калининграде приехали 5 пожарных расчетов
В Калининграде украшения, подготовленные к Дню города, сдуло ветром
Житель Балтийска вырастил 100 кустов конопли чтобы «хватило на всю зиму»
Двое калининградцев расплачивались в магазине украденной картой
В калининградскую «Балтику» перешел бразильский полузащитник
На ул. Канта в Калининграде запретят остановку транспорта
В Калининграде в районе ул. Дзержинского нашли мины, которые оказались учебными
Легкоатлет из Калининграда стал чемпионом России среди студентов
Медики перинатального центра Калининграда провели акцию в поддержку Элины Сушкевич
В Черняховске главный бухгалтер присвоила свыше 1 млн рублей
В Калининграде меняется схема движения на развязке ул. А. Невского-Северный обход
Алиханов выразил соболезнование родным и близким погибших подводников в Баренцевом море
Власти выделили 13,8 млн рублей на ремонт осыпающегося дома в Васильково
Калининградец жестоко избил прохожего и сломал ему ногу
В Гурьевске водитель-экспедитор присвоил 50 тысяч рублей в первый рабочий день
Прокуратура: При сносе аварийных деревьев в парке им. Теодора Кроне повредили 120 здоровых деревьев