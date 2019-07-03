«Будет не хуже»: Мэр Янтарного пообещал восстановить пляж под «Голубым флагом»

СЕГОДНЯ 19:12 2019-07-03T19:12:00+03:00

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Во вторник вечером мэр Янтарного Алексей Заливатский заявил о том, что шторм разрушил самый широкий пляж в Калининградской области.

- Стихия... Минус один пляж, - написал Заливатский в своем фейсбуке, прикрепив фото, на котором можно разглядеть разбросанные по берегу деревянные зонты и подступившую к ним воду.

Через некоторое время мэр поспешил успокоить туристов и жителей, заявив, что все оборудование сотрудники пляжа успели из достать волн.

Уже в среду панические настроения и вовсе исчезли, а Заливатский сообщил, что пляж шахты Анна восстановится сразу после окончания шторма.

- Информация для всех обеспокоенных, переживающих и (особенно) злорадствующих: все оборудование на втором пляже в целости и сохранности, - написал мэр. - Просто убрали подальше от моря. Как только шторм закончится, установим, будет не хуже, а может и лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU